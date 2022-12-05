Пиоли выразил надежду, что сборная Франции выиграет ЧМ-2022

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о том, что поддерживает сборную Франции на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что два игрока миланского клуба – Тео Эрнандес и Оливье Жиру находятся в составе сборной Франции на мундиале.

«Хочу, чтобы Франция стала чемпионом мира, я болею за них, потому что поддерживаю футболистов своей команды. Всегда приятней работать с игроками, которые испытывают радость от победы», – приводят слова Пиоли итальянские СМИ.

Добавим, что в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 сборная Франции одержала победу над командой Польши со счетом 3:1. В четвертьфинале мирового первенства французы встретятся с Англией.