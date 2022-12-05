Сборная Бразилии разгромила Южную Корею и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022

Сегодня, 5 декабря, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Бразилии крупно победила команду Южной Кореи – 4:1.

Все голы «селесао» забили в первом тайме. В их составе отличились: Винисиус Жуниор (7-я минута), Неймар (13-я, пенальти), Ришарлисон (29-я) и Лукас Пакета (36-я). Гол престижа для южнокорейской сборной забил Пэк Сын Хо (76-я).

Таким образом, подопечные Тите вышли в четвертьфинал, где сыграют с командой Хорватии. Встреча состоится 9 декабря.