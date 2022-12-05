Луис Энрике пожертвует средства, собранные на стримах, на благотворительность 

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике намерен отправить деньги подписчиков в фонд детской онкологии. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что благотворительный фонд находится в Барселоне.

Как утверждает источник, испанский специалист заявил, что отправит весь свой доход со стриминговой площадки Twitch в фонд детской онкологии имени Энрикеты Виллавеккьи в Барселоне.

Добавим, что 52-летний наставник испанской сборной начал свою стриминговую деятельность в преддверии чемпионата мира в Катаре. По словам специалиста, таким образом он хотел установить прямые отношения с болельщиками.