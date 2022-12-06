«Милан» задумался о выкупе Деста у «Барселоны» после выступления игрока на ЧМ-2022

Руководство итальянского «Милана» задумалось о выкупе правого защитника Сержиньо Деста у «Барселоны» после выступления игрока на ЧМ-2022, сообщает итальянская пресса.

Напомним, футболист в составе сборной США преодолел групповой этап турнира и вышел в 1/8 финала, где его команда уступила Нидерландам. Сам Дест провел все четыре встречи на мундиале, в которых сделал одну результативную передачу.

В настоящее время американец выступает за «россонери», а права на него принадлежат «Барселоне». В текущем сезоне он провел девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Сумма полноценного трансфера Деста составляет 20 миллионов евро.