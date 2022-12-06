Президент федерации футбола Камеруна Это’О подрался с болельщиком на чемпионате мира (видео)

Бывший нападающий «Барселоны» и Президент федерации футбола Камеруна Самуэль Это’О подрался с болельщиком после матча сборных Бразилии и Камеруна.

Покидая стадион «974», бывший футболист фотографировался и общался с болельщиками. В это время неизвестный мужчина что-то сказал Это’О и начал снимать на камеру.

После слов экс-нападающий «Анжи» начать толкать человека, пытаясь ударить его. Кто-то из сопровождающий Это’О смог отнять камеру, после чего футболисту все же удалось сильно ударить человека в верхнюю часть тела.

По данным очевидцев, Это’О был в ярости и не смог объяснить произошедшее.

Это'О выступал за махачкалинский «Анжи» с 2011 по 2013 год.

Сборная Камеруна в последнем матче группового этапа чемпионата мира выиграла у Бразилии (1:0), но не смогла выйти из группы, заняв третье место.