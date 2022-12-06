«Ювентус» могут отправить в Серию В из-за финансовых нарушений

«Ювентус» может быть лишен очков и отправлен в Серию В, второй по силе дивизион итальянского чемпионата, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на юриста Маттиа Грассани.

По данным источника, нарушения в в хозяйственно-финансовых и управленческих вопросах, а также фальсификация документов с целью скрыть эти нарушения могут привести к более серьезному наказанию, чем штраф. В совокупности это может повлечь исключение из чемпионата в Серии А.

Ранее клуб был обвинен в нарушении правил финансового фейр-плей, в ведении учета трансферов выше реальной стоимости, а также махинациями с зарплатами футболистов.

В конце ноября совет директоров «Ювентуса», включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа ушел в отставку.

В 2006 году «Ювентус» уже был участником коррупционного скандала и также был отправлен в Серию B. Чемпионский титул был передан «Интеру».

В нынешнем сезоне «Ювентус» с 31 очками после 15 игр идет на третьем месте.