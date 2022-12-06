Александр Кокорин: Не нахожу минусов в «Зените»

«Я же играл и с теми, и с теми. В «Зените» всегда были на порядок сильнее легионеры, всегда качественные тренеры. Это один город. Честно, не нахожу минусов в «Зените». Всегда, когда я играл против «Зенита», понимал, что будет тяжелый матч. По-хорошему их уважали и боялись. Но это нужно вызвать своими заслугами», — сказал Кокорин Sport24.

Александр Кокорин с 2016 по 2020 год выступал за «Зенит», откуда впоследствии перешел в «Спартак». В 2021 году перешел в «Фиорентину», а в 2022 был отдан в аренду в «Арис».