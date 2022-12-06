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Александр Кокорин: Дзюба много разговаривает. Надо быть серьезным

Нападающий «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин высказался о карьере Артема Дзюбы.
06 декабря 2022 15:11

— Какому русскому футболисту ты бы посоветовал переехать на Кипр? И почему именно Артему Дзюбе?
— А здесь много команд, которые бьют вперед и которым нужен нападающий, который может зацепиться впереди. Я, кстати, слышал версию, что его могут сюда позвать, но в качестве тренера,- сказал Кокорин Sport24.

— Тренера?
— Да, тренер Артем.

— Как думаешь, он хорошим тренером будет?
— А ты как считаешь? Вообще, разговаривает он долго.

— Это будет самая долгая и самая смешная теория.
— Нет, здесь уже серьезным быть надо.

— Думаешь, у него получится?
— Почему нет? Конечно, я желаю ему еще поиграть в футбол, если у него есть силы. А так, времечко-времечко…

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