Александр Кокорин: У Мамаева родился ребенок. Он думает, чем заниматься после футбола

— Ты с Мамаевым общаешься?

— Да.

— Что у него нового?

— Как ты знаешь, у него родился ребенок, с чем я его поздравляю. Что еще нового? Он сказал, что хочет взять паузу, потому что в российском футболе все неясно. И хочет понять, как жить после футбола, чем заниматься.

— К тебе в гости на Кипр не собирается?

— Собирался. Но сейчас у него маленький ребенок. Ему не до Кипра пока.

— Когда вы в последний раз виделись?

— Могу перепутать, но, кажется, на трагических событиях, когда погиб его отец. На похоронах.

— Он сказал, что с русским футболом все непонятно. Но с кипрским все стабильно. Не звал его в «Арис»?

— Нет. Зовут же руководители, а не я, - сказал Кокорин Sport24.