Саво Милошевич: Сергей Семак умный футболист. Был лидером «Рубина»

«Если говорить о лучших игроках «Рубина», то я назову два имени. Первый, безусловно, это турок Гекдениз Карадениз. Это один из лучших легионеров РПЛ и легенда казанского клуба.

Из российских игроков самым сильным был полузащитник Сергей Семак. Это умный футболист с отличным знанием и пониманием игры. Семак был настоящим профессионалом и лидером того «Рубина»,- сказал Милошевич Sport24.

«Сергей взял только самое лучшее от своей карьеры, поэтому не надо удивляться, почему Семак показывает такие выдающиеся результаты с «Зенитом» в качестве тренера. Он один из лучших учеников Бердыева»

Сергей Семак играл в «Рубине» с 2008 по 2010 год.