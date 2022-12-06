Президента Камерунской федерации футбола Это’О разозлил вопрос о подкупе судьи

Болельщик, которого ударил президент Камерунской федерации футбола, оказался алжирский блогером, задавшим провокационный вопрос о возможном подкупе арбитра, который обеспечил победу команде Камеруна, сообщают камерунские СМИ.

Инцидент с участием бывшим футболистом испанской «Барселоны», миланского «Интера» и махачкалинского «Анжи» Самюэелем Это’О произошел после матча сборных Бразилии и Южной Кореи на чемпионате мира в Катаре.

Покидая стадион «974», бывший футболист фотографировался и общался с болельщиками. В это время блогер Sadouni SM что-то сказал Это’О и начал снимать на камеру. После слов экс-нападающий «Анжи» начать толкать человека, пытаясь ударить его. Кто-то из сопровождающий Это’О смог отнять камеру, после чего футболисту все же удалось сильно ударить человека в верхнюю часть тела.

Источники отмечают, что вопрос, который разозлил футболиста, касался возможного подкупа арбитра в отборочном матче между сборными Камеруна и Алжира.

В ответном матче между двумя сборными ганский арбитр Баккари Гассам не засчитал два гола алжирских футболистов, а гол, который вывел сборную Камеруна на чемпионат мира был забит в дополнительное время, на 124-й минуте встречи.