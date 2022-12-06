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Гави и Асенсио выйдут в стартовом составе сборной Испании на матч с Марокко

У марокканцев с первых минут появится Хаким Зиеш.
06 декабря 2022 16:50
автор: Александр Евграфов

Сборные Испании и Марокко назвали стартовые составы своих команд на матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Сборная Испании: Симон, Бускетс, Лоренте, Гави, Асенсио, Торрес, Родри, Альба, Ольмо, Лаппорт, Педри

Сборная Марокко: Буну, Хакими, Мазрауи, Амрабат, Агер, Сейсс, Зиеш, Унаи, Амалла, Буфаль, Эн-Несири.

Судить матч будет аргентинская бригада судей во главе с Фернандо Андресом Раппалини. Его помощниками будут Хуан Пабло Белатти и Диего Ямиль Бонфа.

Матч начнется в 18:00 по московскому времени

источник: «Советский спорт»
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