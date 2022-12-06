Роналду намерен судиться с руководством «Ювентуса»

Португальский нападающий Криштиану Роналду намерен через суд добиваться от «Ювентуса» выплаты в размере 20 млн. евро обещанной ему в 2020 году, сообщают британские СМИ.

По данным источника, между Роналду и руководством «Ювентуса» в период пандемии было заключено соглашение, по которому португалец соглашался на понижение зарплаты, а клуб обещал выплатить 20 млн. евро, даже в том случае, если футболист покинет «Ювентус».

Сумма не была выплачена, и Роналду намерен через адвокатов добиться исполнения соглашения. В руководстве «старой синьоры» факт такого соглашения отрицают. Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене заявил, что ему ничего не известно о задолженности перед Роналду.