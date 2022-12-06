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Тренер сборной Франции Дешам подаст в отставку в случае поражения на чемпионате мира

Соперником действующих чемпионов мира в четвертьфинале станут английские футболисты.
06 декабря 2022 17:42
автор: Александр Евграфов

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам подаст в отставку, если команда проиграет четвертьфинальный матч против сборной Англии, сообщают британские СМИ.

По данным источника, главным претендентов на эту должность является бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинеддин Зидан.

Дешам руководит национальной сборной Франции с 2012 года и стал в ее составе чемпионом мира в 2018 году.

Четвертьфинальный матч между сборными Франции и Англии состоится 10 декабря. Начало матча в 22:00 по московскому времени.

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