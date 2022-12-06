Роналду – перед матчем со Швейцарией: Сегодня день наших мечтаний! Давайте сделаем это!

Сегодня, 6 декабря, сборные Португалии и Швейцарии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Лусаил Айконик» в Катаре и начнется в 22.00 мск.

За несколько часов до выхода на поле лидер португальской сборной Криштиану Роналду оставил запись в соцсети.

«Сегодня день Португалии и португальцев! Наш день! Сегодня день наших мечтаний! Давайте сделаем это!» – написал 37-летний форвард в соцсети.

Напомним, португальцы вышли в плей-офф, заняв 1-е место в группе H. Что касается Швейцарии, то команда Мурата Якина пробилась в 1/8 финала со 2-й позиции в группе G.