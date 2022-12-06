Сборные Испании и Марокко не открыли счет в первом тайме матча 1/8 финала ЧМ-2022

Счет в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Марокко после первого тайма не открыт.

Испанцы больше владели мячом (69-31), но марокканцы чаще били по воротам. У них три удара в сторону ворот, у испанцев только 1. При этом марокканские футболисты один раз попали в створ ворот, а испанцы нет.

Победитель этой пары встретится в четвертьфинале с победителем матча между сборными Португалии и Швейцарии, который начнется в 22:00 по московскому времени.