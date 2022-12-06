«Мы хотим отомстить»: ван Гал – о матче со сборной Аргентины

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал дал комментарий перед матчем с командой Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

В частности, он заявил, что его футболисты нацелены на победу. Кроме того, специалист подчеркнул, что у нынешней сборной Нидерландов есть все шансы завоевать трофей.

«Впрочем, если мы не пройдем дальше, мы не сможем сказать, что потерпели неудачу.

Нам нужно свести счеты с Аргентиной. Месси – игрок, который может решить исход игры самостоятельно. В том матче в 2014 году он ни разу не коснулся мяча, но мы проиграли по пенальти. Теперь мы хотим отомстить», – добавил ван Гал, чьи слова приводят португальские СМИ.

Напомним, матч Нидерланды – Аргентина состоится 9 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.