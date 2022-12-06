Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции

«Отдайте ему сразу все медали!» Как Большунов и Клэбо скучают друг без друга

В Кубках России и мира по лыжным гонкам прошло по два этапа. Наш Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клэбо одержали несколько побед, но в общих зачетах идут только вторыми.