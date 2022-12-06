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Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции

10 декабря действующие чемпионы мира сыграют с командой Англии.
06 декабря 2022 19:41
автор: Артур Гичунцев

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустил сегодняшнюю тренировку команды. Об этом пишут французские СМИ.

По данным источника, футболист провел восстановительное занятие в тренажерном зале.

Ранее сообщалось, что Мбаппе испытывает проблемы со здоровьем. В частности, его беспокоит травма лодыжки.

Напомним, 21-летний форвард провел на ЧМ-2022 четыре матча, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Он помог команде выйти в четвертьфинал, где ей предстоит сыграть со сборной Англии. Встреча состоится 10 декабря.

источник: «Советский спорт»
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