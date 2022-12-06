Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустил сегодняшнюю тренировку команды. Об этом пишут французские СМИ.
По данным источника, футболист провел восстановительное занятие в тренажерном зале.
Ранее сообщалось, что Мбаппе испытывает проблемы со здоровьем. В частности, его беспокоит травма лодыжки.
Напомним, 21-летний форвард провел на ЧМ-2022 четыре матча, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Он помог команде выйти в четвертьфинал, где ей предстоит сыграть со сборной Англии. Встреча состоится 10 декабря.
источник: «Советский спорт»