«Реал» хочет приобрести защитника «Лейпцига» Гвардиола

Руководство «Реала» планирует подписать защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Отметим, что в данный момент 20-летний игрок выступает на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Хорватии.

Как утверждает источник, представители королевского клуба считают хорвата самым привлекательным вариантом для усиления своей обороны. Сообщается, что мадридская команда готова потратить на футболиста 90 миллионов евро.

Напомним, что Гвардиол присоединился к «Лейпцигу» в июле 2021 года. В нынешнем сезоне за команду Марко Розе он отыграл 19 матчей и забил один гол. Контракт игрока с клубом Бундеслиги рассчитан до конца сезона-2026/2027.