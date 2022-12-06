Сборная Марокко сенсационно вышла в 1/4 финала ЧМ-2022, обыграв Испанию в серии пенальти

Завершилась встреча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между сборными Испании и Марокко. Победу в матче одержала африканская команда в серии послематчевых пенальти (3:0).

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 0:0. Испанская сборная не смогла реализовать три пенальти пенальти подряд и завершила свое выступление на мировом первенстве. Победный пенальти в составе сборной Марокко забил Ашраф Хакими.

Добавим, что в четвертьфинале мундиаля сборная Марокко сыграет с победителем пары Португалия – Швейцария.

Чемпионат мира. 1/8 финала

Марокко – Испания – 0:0 (0:0; 3:0 по пен.)

Серия пенальти: Сабири – 1:0. Сарабия – 1:0 (мимо). Зиеш – 2:0. Солер – 2:0 (вратарь). Банун – 2:0 (вратарь). Бускетс – 2:0 (вратарь). Хакими – 3:0.