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Сборная Марокко сенсационно вышла в 1/4 финала ЧМ-2022, обыграв Испанию в серии пенальти

Основное время матча между национальными сборными завершилось со счетом 0:0.
06 декабря 2022 20:50
автор: Глеб Шевяков

Завершилась встреча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между сборными Испании и Марокко. Победу в матче одержала африканская команда в серии послематчевых пенальти (3:0).

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 0:0. Испанская сборная не смогла реализовать три пенальти пенальти подряд и завершила свое выступление на мировом первенстве. Победный пенальти в составе сборной Марокко забил Ашраф Хакими.

Добавим, что в четвертьфинале мундиаля сборная Марокко сыграет с победителем пары Португалия – Швейцария.

Чемпионат мира. 1/8 финала

Марокко – Испания – 0:0 (0:0; 3:0 по пен.)

Серия пенальти: Сабири – 1:0. Сарабия – 1:0 (мимо). Зиеш – 2:0. Солер – 2:0 (вратарь). Банун – 2:0 (вратарь). Бускетс – 2:0 (вратарь). Хакими – 3:0.

источник: «Советский спорт»
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