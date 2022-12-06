Энрике взял на себя вину за вылет сборной Испании на ЧМ-2022 

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике извинился перед фанатами национальной команды за поражение от Марокко (0:0, пен. 0:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Отметим, что основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались марокканцы (3:0).

«Хочу принести свои извинения болельщикам испанской сборной. Они отличная публика, которая поддерживала нас. Мы отдали все силы в этом матче, но этого не хватило. Поздравляю сборную Марокко с победой. Это поражение полностью моя ответственность, я выбрал трех игроков для исполнения первых пенальти. К сожалению, голкипер Марокко был сегодня невероятен», – приводит слова Энрике испанская пресса.

Добавим, что в четвертьфинале турнира сборная Марокко встретится с победителем матча между национальными командами Португалии и Швейцарии.