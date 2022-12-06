Бускетс прокомментировал вылет сборной Испании с чемпионата мира

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс поделился мнением о поражении своей национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре с Марокко (0:0, пен. 0:3).

Отметим, что испанцы потерпели поражение от марокканской сборной в серии послематчевых пенальти и завершили свое выступление на мировом первенстве.

«Стоит отдать должное сборной Марокко, которая очень здорово проявила себя в защите. Физически сложно играть против такого соперника, особенно в дополнительное время. Вылетаем с мундиаля, потерпев самое обидное и неприятное поражение, но нужно двигаться дальше. В нашей сборной растет талантливая молодежь, которую ждет перспективное будущее», – приводят слова Бускетса испанские СМИ.

Добавим, что сборная Испании не выходила в четвертьфиналы чемпионата мира с 2010 года. В тот год испанская команда забрала мировой трофей.