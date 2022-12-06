Дмитрий Свищев: Допинг – общемировая проблема

«Допинг, к сожалению, — общемировая проблема. Поэтому все спортсмены, которые решили таким образом добиваться результатов, должны понимать, что расплата приходит неминуемо, даже через года и уже десятилетия. Единственное, я призываю к тому, чтобы убирать голословные обвинения: все должно быть доказано независимым, неполитизированным судом. К сожалению, по моему мнению, сейчас CAS не является таковым, потому что он полностью под МОК, а МОК — под политическим давлением, что сегодня доказано повсеместно.

Я считаю, что ошибки надо признавать. И если у наших спортсменов были нарушения, то это тоже нужно признавать — тогда, когда есть доказательства. Мы понимаем, что есть презумпция невиновности, должна быть доказательная база. Если этого нет, то спортсмен имеет право отстаивать свою невиновность через суд, а суд должен принимать справедливое решение. Сейчас все, что связано с Россией, — как красная тряпка, и решения судов практически неминуемо будут против российских спортсменов вне зависимости от наличия доказательств или их отсутствия», — сказал Свищев «Газете.Ru».

Пресс-служба ITA отмечает, что буду проведены повторные анализы допинг-проб спортсменов, выступавших и на последующих Олимпиадах. Так, начата процедура по Играм в Сочи, затем будет проведена работа по Рио-2016.