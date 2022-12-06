Ферран Торрес: Мы отрабатывали пенальти, нам просто не повезло

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против команды Марокко.

«Очень тяжелое поражение, и я не думаю, что мы его заслужили. Нам не удалось реализовать имевшиеся моменты, но я горжусь командой - от вратаря до тренера. Очень неприятно через это проходить. Временами нам приходилось играть против 12 человек.

Ладно, продолжаем работать. Наша команда держит уровень, а пенальти - это лотерея. Мы их отрабатывали, однако сегодня нам не повезло. Теперь футбол перед нами в долгу», - приводит слова футболиста испанская пресса.

Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых 11-метровых испанцы смогли реализовать только одну попытку.

В 1/4 финала Марокко сыграет с победителем пары Португалия - Швейцария.

Четыре года назад Испания также выбыла после серии пенальти в 1/8 финала, уступив России.