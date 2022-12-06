Тухель может сменить Флика на тренерском посту сборной Германии

Бывший главный тренер «Челси» и «ПСЖ» Томас Тухель не исключает возможность возглавить сборную Германии в будущем. Об этом сообщает Кристиан Фальк в своих соцсетях.

Отмечается, что немецкий специалист находится без работы с сентября 2022 года.

Как утверждает источник, перестановка в тренерском штабе сборной Германии может подтолкнуть нынешнего наставника национальной команды Ханса-Дитера Флика уйти в отставку. Ранее стало известно, что менеджер бундестим Оливер Бирхофф, с которым у Флика установились хорошие отношение, покинул руководящую должность. В случае ухода 57-летнего специалиста из сборной, Тухель готов выступить в качестве основного кандидата на замену.

Добавим, что на текущем чемпионате мира сборная Германии под руководством Флика не смогла пробиться в плей-офф, заняв третье место в группе E (4 очка).