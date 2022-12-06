Хет-трик Рамуша помог Португалии разгромить Швейцарию в 1/8 финала ЧМ-2022

В матче 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Португалии разгромила команду Швейцарии.
Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу португальцев, в составе которых хет-трик оформил Гонсалу Рамуш. Еще по одному мячу забили Пепе, Рафаэль Геррейру и Рафаэль Леау.
Защитник «Порту» стал автором самого возрастного гола в плей-офф ЧМ (39 лет), а Криштиану Роналду появился на поле только во втором тайме и не отметился результативными действиями.
Швейцарцы ответили голом Мануэля Аканджи.
В четвертьфинале португальцы сыграют с Марокко.
ЧМ-2022
1/8 финала
Португалия - Швейцария - 5:1 (2:0)
Голы: Рамуш, 17; 51; 67; Пепе, 33; Геррейру, 55; Леау, 90 - Аканджи, 58.
источник: «Советский спорт»