Роналду прокомментировал слухи о договоренности с «Аль-Насром»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на информацию о скором переходе в «Аль-Насром».

Ранее сообщалось, что 37-летний нападающий подпишет контракт 1 января 2023 года, а его зарплата за один сезон составит 200 млн евро.

«Нет, это неправда», – заявил Роналду испанским СМИ.

Напомним, перед стартом ЧМ-2022 игрок покинул «Манчестер Юнайтед». Стороны договорились о расторжении договора, а причиной тому послужило скандальное интервью португальца британскому журналисту Пирсу Моргану.