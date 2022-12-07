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Роналду прокомментировал слухи о договоренности с «Аль-Насром»

Ранее сообщалось, что нападающий подпишет контракт 1 января.
07 декабря 2022 09:24
автор: Артур Гичунцев

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на информацию о скором переходе в «Аль-Насром».

Ранее сообщалось, что 37-летний нападающий подпишет контракт 1 января 2023 года, а его зарплата за один сезон составит 200 млн евро.

«Нет, это неправда», – заявил Роналду испанским СМИ.

Напомним, перед стартом ЧМ-2022 игрок покинул «Манчестер Юнайтед». Стороны договорились о расторжении договора, а причиной тому послужило скандальное интервью португальца британскому журналисту Пирсу Моргану.

источник: «Советский спорт»
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