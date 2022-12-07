Президент «ПСЖ» заявил о желании подписать Джуда Беллингема

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может перейти в «ПСЖ». Глава французского клуба Нассер Аль-Хелаифи не стал скрывать, что хочет подписать футболиста этой зимой.

«Все хотят его, я не собираюсь этого скрывать. Он в своем клубе, и мы должны уважать это. Прежде, чем поговорить с ним, мы сначала это сделаем с «Боруссией», – заявил функционер испанским СМИ, отметив, что 19-летний англичанин впечатлил его своей игрой на ЧМ-2022.

Напомним, контракт Беллингема с «Боруссией» действует до 30 июня 2025 года, а его трансферный ценник составляет 100 млн евро.

В нынешнем сезоне хавбек «шмелей» отыграл во всех турнирах 31 матч, забил 10 голов и отдал 5 голевых передач.