Николо Скира: Роналду намерен перейти в европейский топ-клуб. Деньги не имеют значения

Журналист Николо Скира поделился информацией о планах португальского форварда Криштиану Роналду.

По его данным, 37-летний форвард не спешит подписывать контракт с «Аль-Насром». Агент игрока, Жорже Мендеш, пытается договориться с европейским топ-клубом., а деньги для футболиста не играют решающей роли.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предложил контракт Роналду на 200 млн евро за сезон.

Добавим, что в данный момент нападающий пребывает в статусе свободного агента. Он ушел из «МЮ» перед стартом ЧМ-2022.