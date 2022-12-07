Хван Ин Бом: На ЧМ-2022 мы сделали счастливее всех жителей Южной Кореи

Полузащитник сборной Южной Кореи Хван Ин Бом прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира-2022 в Катаре. Накануне азиаты уступили Бразилии (1:4) в 1/8 финала турнира.

«Я чувствую сожаление, но горжусь тем, что выложился полностью. Тот факт, что я смог сделать счастливее жителей Кореи в трех матчах группового турнира, особенно в последней игре», - написал футболист в соцсетях.

Все голы «селесао» забили в первом тайме. В их составе отличились: Винисиус Жуниор (7-я минута), Неймар (13-я, пенальти), Ришарлисон (29-я) и Лукас Пакета (36-я). Гол престижа для южнокорейской сборной забил Пэк Сын Хо (76-я).

Подопечные Тите вышли в четвертьфинал, где сыграют с командой Хорватии. Встреча состоится 9 декабря.