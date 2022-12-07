«Ювентус» интересуется хавбеком «Реала» Кроосом

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может перебраться в «Ювентус». Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что «Ювентус» видит в нем идеального кандидата, который принесет опыт и качество, необходимые для того, чтобы снова сделать клуб конкурентоспособным.

Напомним, Кроос выступает за «сливочных» с 2014 года. Действующее соглашение игрока рассчитано до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне хавбек провел за команду 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.