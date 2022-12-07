Сантуш рассказал, сыграет ли Роналду со сборной Марокко

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш ответил на вопрос об участии Криштиану Роналду в матче ¼ финала ЧМ-2022 с командой Марокко.

«Роналду обязательно будет задействован в матче с Марокко. Можно использовать любого игрока, даже если он начал в запасе. Важно посмотреть на его историю. Он один из лучших в мире», – заявил специалист зарубежным СМИ.

Напомним, предыдущий матч, с командой Швейцарии (6:1), Роналду начал в запасе. Форвард вышел на поле на 20 минут, но не отметился голевыми действиями.

Что касается матча с Марокко, то португальцы проведут его 9 декабря.