Энрике после вылета сборной Испании с чемпионата мира-2022 высказался о своем будущем

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после вылета с чемпионата мира в Катаре высказался о своем будущем.

Испанцы потерпели поражение от марокканской сборной в серии послематчевых пенальти и завершили свое выступление на мировом первенстве.

«У меня больше выходов, чем в метро. Прямо сейчас я хочу вернуться домой, увидеть родных, собак, побыть с ними», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что сборная Испании не выходила в четвертьфиналы чемпионата мира с 2010 года. В тот год испанская команда забрала мировой трофей.