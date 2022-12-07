«Реал» готов заплатить за Гвардиола 90 млн евро

Мадридский «Реал» намерен приобрести защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола. Об этом сообщил журналист Альфредо Педулла.

По его данным, испанский гранд остался доволен выступлением футболиста на ЧМ-2022.

Отмечается, что в приобретении игрока лично заинтересован президент «сливочных» Флорентино Перес. Функционер хочет как можно скорее подписать 20-летнего хорвата и готов выделить на его трансфер 90 млн евро.

Напомним, контракт Гвардиола с «Лейпцигом» рассчитан до 2027 года, а его переход оценивается в 60 млн евро.