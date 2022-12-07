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«Реал» готов заплатить за Гвардиола 90 млн евро

Хорватский футболист впечатлил руководство «сливочных».
07 декабря 2022 14:33
автор: Артур Гичунцев

Мадридский «Реал» намерен приобрести защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола. Об этом сообщил журналист Альфредо Педулла.

По его данным, испанский гранд остался доволен выступлением футболиста на ЧМ-2022.

Отмечается, что в приобретении игрока лично заинтересован президент «сливочных» Флорентино Перес. Функционер хочет как можно скорее подписать 20-летнего хорвата и готов выделить на его трансфер 90 млн евро.

Напомним, контракт Гвардиола с «Лейпцигом» рассчитан до 2027 года, а его переход оценивается в 60 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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