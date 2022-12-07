Валерий Гладилин: Сенсаций на ЧМ я не увидел

«Футбол выровнялся, и игры проходят на одном уровне, в равной борьбе. Это было приятно для меня. Такие команды, которые были аутсайдерами, или составляли группу команд, которая могла вылететь из группового турнира, они сейчас стали бороться, ставить задачи и побеждать более сильных, титулованных соперников. Они не тушуются, играют очень грамотно. Функционалы хорошие, тренерские штабы хорошие.

Если обсуждать теоретически, что немцы, бельгийцы, испанцы те же недооценили кого-то, то это неправильно. Их соперники проявили волю и мастерство. Сенсаций я не увидел», — заявил экс-игрок «Газете.Ru».

Гладилин также отметил, что не считает сенсацией победу Марокко над Испанией.

«Это закономерный результат. В то же дополнительное время испанцы создали полтора момента и не забили свои мячи. Если бы преимущество было очевидное, то да (можно было бы говорить о сенсации). А серия пенальти – это уже другой вопрос, тут как карта легла. У кого хладнокровия было больше, тот и победил», — заключил он.

Ранее сообщалось, что болельщик сборной Марокко по футболу потроллил национальную команду Испании после вылета с чемпионата мира — 2022 в Катаре.