Роналду отказывается тренироваться в сборной Португалии с запасными игроками

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который начал в запасе матч против Швейцарии (6:1) в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, не стал выполнять после встречи упражнения, предназначенные для резервных игроков.

Испанским журналистам в пресс-службе команды, объяснили данный поступок тем, что Криштиану находится в хорошей форме.

Добавим, что заменивший впервые оставшегося вне стартового состава Роналду Гонсалу Рамуш оформил в матче со Швейцарией хет-трик.