Сестра Роналду призвала его покинуть чемпионат мира в Катаре и поехать домой

Сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Катя Авейру заявила, что хотела бы окончания карьеры своего брата в сборной.

В сообщении, опубликованном в социальных сетях, она раскритиковала тех, кто обвиняет 37-летнего нападающего в плохой игре после того, как тот остался в запасе в матче 1/8 финала с Швейцарией (6:1).

«Мне очень, очень грустно то того, что я читаю не в Катаре, а в моей и его стране. Очень грустно. Я бы хотела, чтобы он вернулся домой, чтобы ушел из сборной, чтобы он сидел рядом, а мы могли обнять его и сказать, что все в порядке. Мы достаточно страдали, я хочу, чтобы он закончил», - говорится в сообщении.

Авейру отметила, что критикующие Роналду забывают о его вкладе в сборную.

В матче 1/8 финала Роналду остался в запасе и вышел на поле на 73-й минуте, не отметившись результативными действиями. В четвертьфинале сборная Португалии 10 декабря сыграет с командой Марокко.