«Рома» намерена подписать нападающего «Барселоны» Депая

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай близок к переходу в «Рому». Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что на данный момент 28-летний нападающий выступает на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Нидерландов.

Как утверждает источник, римская команда является основным претендентом на нидерландского футболиста. Руководство «волков» рассчитывает, что игрок готов на снижение зарплаты ради регулярного игрового времени. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Напомним, что Депай присоединился к «Барселоне» летом 2021 года в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне за команду Хави он провел три матча и отметился одним забитым мячом. Контракт футболиста с каталонцами рассчитан до конца сезона-2022/2023.