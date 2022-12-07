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Ольмо поблагодарил болельщиков сборной Испании за поддержку на ЧМ-2022

В 1/8 финала мундиаля испанская национальная команда потерпела поражение от сборной Марокко в серии пенальти.
07 декабря 2022 20:32
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Лейпцига» и сборной Испании Дани Ольмо выразил благодарность фанатам национальной команды за поддержку на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что испанская команда вылетела с мирового первенства, проиграв в матче 1/8 финала сборной Марокко (0:0, пен. 0:3).

«Хочу сказать спасибо людям, которые приехали в Катар поддержать нас, а также всем телевизионным болельщикам. Принять эту неудачу очень трудно, но нужно двигаться дальше. Мы извлечем из этого опыт и вернемся сильнее. Нас ждут большие победы в будущем», – сообщил 24-летний хавбек в своих соцсетях.

Добавим, что на чемпионате мира-2022 Ольмо принял участие в четырех встречах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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