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Винисиус – о Модриче: Он является для меня примером

9 декабря состоится четвертьфинал ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Хорватии.
07 декабря 2022 20:52
автор: Глеб Шевяков

Нападающий сборной Бразилии Винисиус оценил выступление полузащитника хорватской национальной команды Лука Модрича на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что партнеры по «Реалу» встретятся в матче 1/4 финала мирового первенства между Бразилией и Хорватией.

«Модрич – качественный футболист, которому трудно противостоять. Он является для меня примером, который многому меня научил и делает это до сих пор. Это очень помогает моему развитию. Он показывает потрясающую игру, несмотря на то, что ему уже 37 лет. Это большая редкость для футбола. Для меня большая честь сыграть против него в четвертьфинале чемпионата мира», – приводит слова Винисиуса зарубежная пресса.

Добавим, что на текущем мундиале Модрич принял участие в четырех матчах за сборную Хорватии и не отметился результативными действиями.

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