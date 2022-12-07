Томислав Дуймович: Тяжело, но «Локомотив» выберется из кризиса

«Жалко, что сейчас «Локомотив» проживает не лучшие времена. После ухода Юрия Палыча Семина появилась нестабильность. Надо было найти тренера, который бы продолжил эти традиции, не останавливался и вел команду к новым победам.

Думаю, что «Локомотив» подбила сначала пандемия, а потом немец Гисдоль, который просто так ушел и даже не попрощался с футболистами. Это безобразно и некрасиво по отношению к футболистам, руководству и болельщикам клуба!

Такие результаты для «Локомотива» нельзя назвать хорошими. Тем более, после ухода Семина. Понятно, что сейчас тяжело снова строить новую команду, но надеюсь, что сейчас все делается правильно, и «Локо» выберется из этого кризиса», — сказал Дуймович Sport24.