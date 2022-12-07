Месси могут запретить въезд в Мексику

Политик-трансгендер из Мексики Мария Клименте Гарсия Морено считает, что капитана сборной Аргентины Лионеля Месси нужно сделать персоной нон-грата.

Напомним, что Месси в раздевалке своей национальной команды потанцевал на футболке сборной Мексики, а потом пнул ее ногой.

«Палата депутатов Достопочтенного Конгреса со всем уважением призывает Министерство иностранных дел издать соответствующую Декларацию, чтобы объявить персоной нон грата на территории Мексиканских Соединенных Штатов гражданина Аргентины и Испании Лионеля Андреса Месси Куччиттни из-за его явного презрения и неуважения к Мексике во время чемпионата мира Международной федерации футбола (ФИФА) в субботу, 26 ноября 2022 года», - говорится в документе, составленном политиком и обнародованном британской прессой.

Добавим, что сам Месси отказался извиняться за свой поступок.