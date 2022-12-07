Защитник сборной Нидерландов ван Дейк заявил, что не волнуется перед матчем с Аргентиной

Защитник Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о предстоящем матче с командой Аргентины в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что 31-летний игрок относится с уважением к нападающему соперника Лионелю Месси.

«У меня нет волнения перед матчем. Аргентина уже показала фантастическую игру на этом турнире. Чтобы сдержать такого соперника, необходимо быть лучше во всех аспектах, нужно оставаться сосредоточенными. Я восхищен игрой Месси, который демонстрирует высокий уровень на протяжении долгих лет. Он наряду с Роналду – самые мастеровитые игроки за последние десятки лет. Это стоит уважать, однако мы выходим на поле не ради него, а чтобы обыграть сборную Аргентины», – приводят слова ван Дейка британские СМИ.

Добавим, что четвертьфинал мирового первенства между сборными Аргентины и Нидерландов состоится 9 декабря. Начало встречи – 22:00 мск.