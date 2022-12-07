FA желает сохранить Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии до Евро-2022

Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена сохранить Гарета Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии. Об этом сообщает британская пресса.

Отметим, что под руководством 52-летнего специалиста английская национальная команда добралась до 1/4 финала чемпионата мира в Катаре, где сыграет с Францией (10 декабря).

Как утверждает источник, после окончания мирового первенства британский наставник может попробовать себя на клубном уровне. В таком случае, представители FA проведут переговоры с тренером с целью уговорить его остаться на тренерском посту англичан до чемпионата Европы-2024.

Добавим, что Саутгейт тренирует сборную Англии с сентября 2016 года.