Флик остался главным тренером сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик остался на своем посту, сообщается на сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

Основной задачей , поставленной перед Фликом, является теперь успешное выступление сборной на чемпионате Европы 2024 года.

«Я и мой тренерский штаб с оптимизмом смотрим на чемпионат Европы, который состоится в Германии. Мы, как команда, можем добиться большего, чем показали в Катаре. Там мы упустили прекрасные возможности, и из этого извлечем уроки. Хотим, чтобы вся Германия вновь объединилась вокруг своей национальной сборной на домашнем чемпионате», - сказал Флик.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии в июне-июле.