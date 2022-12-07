Суперкомпьютер предсказал сборной Бразилии победу на чемпионате мира в Катаре

Американская компания FiveThirtyEight с помощью своего суперкомпьютера определила, кто из оставшихся команд станет чемпионом мира по футболу, на турнире проходящем в Катаре, сообщает Telecom Asia Sport.

Исходя вычислений шансы сборной Бразилии оказались наивысшими - 33 процента.

После пентакампионов идут Англия и Португалия, вероятность победы которых оценивается в 14 процентов. Аргентина, чьей сборной другая машина предсказывала победу идет в расчетах четвертой (13 процентов).

Добавим, что четвертьфиналы чемпионата мира пройдут 9 и 10 декабря.