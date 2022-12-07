«Астон Вилла» готова продать полузащитника Коутиньо

Руководство «Астон Виллы» выразило желание продать полузащитника Коутиньо в ближайшее время. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что текущее соглашение хавбека с клубом АПЛ рассчитано до лета 2026 года.

По информации источника, на 30-летнего бразильца не рассчитывает главный тренер «львов» Унаи Эмери. Представители бермингемской команды планируют продажу футболиста и не хотят отдавать его в аренду.

Добавим, что Коутиньо присоединился к «Астон Вилле» в январе 2022 года на правах аренды. Летом того же года английский клуб выкупил игрока у «Барселоны» за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей и не отметился результативными действиями.