Де Брейне отреагировал на завершение карьеры Азара в сборной Бельгии 

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брейне высказался по поводу окончания карьеры Эдена Азара в составе национальной команды.

Отметим, что на чемпионате мира в Катаре бельгийская сборная не смогла пробиться в плей-офф, заняв третье место в группе F.

«С тобой мы прошли прекрасное путешествие. Мы будем скучать по тебе», – сообщил 31-летний хавбек в своих соцсетях.

Напомним, что лучшим достижением сборной Бельгии на чемпионатах мира является бронза в 2018 году. Оба игрока сыграли ключевую роль в успехе национальной команды в России.