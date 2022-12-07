Экс-игрок «Челси» Терри заявил, что Моуринью готов на все ради победы 

Бывший защитник «Челси» Джон Терри рассказал о совместной работе с португальским специалистом Жозе Моуринью.

Отмечается, что в воспоминаниях англичанина, нынешний наставник «Ромы» был готов пойти на футбольные хитрости ради победы.

«Для Моуринью всегда был важен результат. Он всегда хотел побеждать, остальное было ему безразлично. Когда «Челси» минимально обыгрывал соперника в концовке, он просил меня и Кэхилла сталкиваться в штрафной и падать. В таком случае, мы могли не покидать пределы поля и тянуть время. Он невероятный тренер, который всегда на шаг впереди и знает о таких футбольных тонкостях», – приводит слова Терри британская пресса.

Добавим, что Моуринью возглавлял «Челси» дважды, с 2004 по 2007 и 2013 по 2015 годы. С лондонской командой он три раза становился чемпионом АПЛ.