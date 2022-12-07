Винисиус считает, что Неймар может принести победу сборной Бразилии на ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Винисиус высказался о выступлении своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что 22-летний форвард особенно выделяет авторитет Неймара в бразильской команде.

«Я горжусь, что представляю сборную своей страны и могу играть со своим кумиром Неймаром. Ожидаю, что наша сплоченность в команде позволит нам добиться высоких достижений. Я живу этим турниром, как и Неймар, который, даст принесет нам шестой титул мундиаля», – приводят слова Винисиуса испанские СМИ.

Добавим, что 9 декабря состоится матч 1/4 финала мирового первенства между сборными Бразилии и Хорватии.